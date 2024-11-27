Історія святого Миколая навчає дітей гуманності, волонтерства і доброти

Вже 6 грудня ми святкуємо День Святого Миколая, який розпочинає цикл зимових свят, а діти очікують цього дня найдужче. Це світле свято радості, надії і чудес варто плекати, адже це питомо українська традиція, яка в радянський час була заборонена і витіснена Дідом Морозом. «Освіторія» підготувала підбірку пропозицій, як можна провести День Святого Миколая для школярів різного віку.

Хто такий Миколай

Всі діти знають, що Миколай – добрий чудотворець і приносить подарунки. Але варто нагадати їм, де і коли він жив та за що вважається святим.

Розкажіть, що Миколай був християнським священником, який отримав у спадок від своїх батьків чимало грошей, але витратив їх на допомогу нужденним. У турецькому місті Міра досі можна побачити руїни храму, в якому служив Миколай. Його історія дуже повчальна, адже прививає малечі основи благодійності, волонтерства, турботи про ближніх. Принцип винагород від Миколая (подарунки і різочки) пояснює найменшим поняття про добро і зло, хороші і погані вчинки.

Ідеї для святкування з учнями молодшої та середньої школи

Майстер-клас із виготовлення подарунків. Разом з дітьми можна самостійно виготовити подарунки для інших дітей чи вчителів. Це можуть бути листівки, аплікації, вишивка чи саморобні іграшки. Важливо, щоб діти перейнялися святковим настроєм та зробили одне одному приємне.

Казкова година. Розпочніть святковий день з читання казок про Миколая. Під час уроку можна організувати ігри на розуміння прочитаного чи навіть маленький театральний виступ.

Конкурс малюнків «Мій ідеальний подарунок». Запропонуйте дітям намалювати їхню мрію, яку б вони хотіли здійснити за сприяння Миколая. Потім можна влаштувати виставку малюнків та обговорення творчих ідей.

Виставка рукоділля. Влаштуйте виставку робіт, які виготовили учні, на тему «Святкові прикраси для дому». Діти можуть принести ялинкові іграшки, листівки чи інші вироби, створені своїми руками.

Літературний вечір. Запропонуйте дітям розповісти віршики або заспівати пісні про Миколая. Читання краще організувати не за партами, а в невимушеній атмосфері, наприклад, сидячи у колі в класі чи іншому затишному місці. Так діти не почуватимуться, наче на уроці і відповідають на оцінку.

Квест з пошуку подарунків. Розмістіть декілька прихованих «подарунків» у школі чи на подвір’ї. Роздайте дітям картки із завданнями, що допоможуть їм їх знайти. Завершенням квесту може бути знайдений «скарб» або невеличкий сюрприз для кожного учасника.

Костюмований конкурс. Запропонуйте дітям і вчителям прийти на свято в тематичних костюмах: Миколая, його помічників чи інших персонажів, пов’язаних із зимовими святами. Влаштуйте конкурс на найцікавіше вбрання або спільні танці під новорічно-різдвяну музику.

Спільні частування. Запропонуйте учням разом із батьками приготувати та принести улюблені смаколики. Після урочистої частини влаштуйте частування.

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Ідеї для святкування з учнями старших класів

Святкова вистава. Можна організувати мюзикл або концерт талантів, який учні підготують самі за допомогою учителя. Можна підказати їм кілька цікавих тем: наприклад, голлівудські зірки везуть подарунки дітям від Миколая. Нехай старшокласники підготують окремі тематичні номери або влаштують спільну виставу.

Миколайський квест. Створіть квест із загадками та завданнями, що вимагатимуть розв’язування головоломок та пошуків підказок по всій школі чи на подвір’ї.

Кулінарний майстер-клас. Організуйте кулінарний майстер-клас, де учні зможуть навчитися готувати святкові страви й десерти. Це можуть бути, наприклад, печиво чи солодкі млинці.

Тематична фотозона. Створіть креативну фотозону з елементами святкової атмосфери, де учні зможуть робити світлини та ділитися ними в соціальних мережах або створити спільний альбом.

Виставка мистецтва. Запросіть учнів надати свої творчі роботи, пов’язані зі святом Миколая. Це може бути живопис, графіка, скульптура чи навіть відеоарт.

Танцювальний батл. Організуйте конкурс танців, де учні зможуть продемонструвати свої таланти під відомі новорічно-різдвяні пісні. Його можна влаштувати у холі школи чи спортивній залі. Запропонуйте кільком відповідальним учням створити плейліст для батлу, щоб пісні були актуальними для старшокласників.

Благодійний ярмарок. Запропонуйте учням влаштувати ярмарок у школі. На ньому вони зможуть продавати виготовлені власними руками прикраси або свої старі іграшки. А зароблені кошти передадуть на потреби дітей військових або сиріт.

Святковий стендап. Влаштуйте гумористичний концерт на святкову тематику. Нехай охочі учні підготують свої стендап-виступи зі смішними новорічними та різдвяними історіями.