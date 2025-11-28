На початку 2025 року Денис Гармаш оголосив про завершення кар’єри

Ексгравця «Динамо» та збірної України Дениса Гармаша мобілізували на військову службу. Про це у п’ятницю, 28 листопада, повідомили у Київському міському ТЦК та СП.

У ТЦК зазначили, що поліція доставила ексфутболіста Дениса Гармаша до Печерського РТЦК Києва для уточнення даних. У нього не було бронювання чи відстрочки від призову під час мобілізації.

«Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України. Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило», – вказано у повідомленні ТЦК.

У ТЦК спростували поширену у соцмережах інформацію про застосування сили до Дениса Гармаша чи вимагання хабаря.

35-річний Денис Гармаш є відомим українським футболістом, який грає на позиції півзахисника. З 2007 по 2023 рік він перебував у київському «Динамо», де він виграв три чемпіонські титули та чотири Кубки України. Він також виступав за збірну України: на його рахунку 31 матч і два забиті голи.

В останні роки пограв за хорватський «Осієк», «Металіст-1925» та друголіговий клуб з Київщини «Лісне». На початку 2025 року Денис Гармаш оголосив про завершення кар’єри.