Міністр юстиції Денис Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що не існує переліку конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа. Про це він написав у своєму фейсбуці ввечері у вівторок, 18 червня.

«У телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС-ів). Це класичний фейк і ІПСО», – наголосив він.

За його словами, окремі послуги дійсно уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, «але точно не за списками, опублікованими і придуманими тг-каналами». Денис Малюська закликав слідкувати за нормативно-правовими актами.

Очільник Мін’юсту також спростував фейк про те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога. Проте, він так і не навів реального переліку держпослуг, які вже неможливі або будуть обмежуватись без наявності військового квитка.

Зауважимо, що раніше міністр юстиції пояснював, що наявність військово-облікового документа при наданні адміністративних послуг військовозобов’язаним громадянам дедалі частіше можуть запитувати, адже ще задовго до війни Закон про адміністративні послуги, передбачав, що, коли громадянин звертається по якусь послугу, держава може вимагати у нього військово-обліковий документ як умову надання такої послуги.