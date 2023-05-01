Для комп'ютерного тестування формуватимуть групи по 15 учасників у класі

Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації повідомив, що в області на національний мультипредметний тест зареєструвалося понад 20 тисяч учасників. Також на брифінгу 1 травня розповіли про особливості цьогорічного тестування.

Для безпеки департамент не називає адреси центрів тестування, а також час їхнього проведення: цю інформацію абітурієнти отримають в їхніх особистих кабінетах за 10 днів до початку НМТ. Але, як запевняє департамент, на Львівщині створили всі умови для того, щоб абітурієнти мали змогу в безпечних і комфортних умовах пройти національний мультипредметний тест (НМТ). Тестування проведуть на комп’ютерах, по 15 учасників з присутністю двох інструкторів в аудиторіях (торік був один). Центри для тестування створили у найкращих закладах освіти.

«Залишилось попрацювати над питанням технічного забезпечення і над тим, щоб синхронно спрацювали всі служби, щоб не було жодного збою, щоб не було жодного пробілу в логістиці. Мається на увазі, шкільні автобуси, електропостачання і навіть старлінки, що, зокрема, мають забезпечити місцеві громади. І найголовніше – це укриття. На випадок повітряної тривоги тестування буде перервано. При цьому, якщо тривога триватиме понад годину, то процес тестування відновлено не буде, діти підуть на додаткову сесію», – пояснив директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска.

Реєстрація на участь у НМТ завершується 3 травня. До 7 травня можна змінити свої дані: третій предмет на вибір, населений пункт, де проходитиме тестування, або сесію.

Цього року НМТ передбачає складання тесту з трьох предметів, обов’язковими є українська мова і математика, а третій – на вибір учасника. До слова, найпопулярнішим з обраних предметів є історія.

Основна сесія НМТ пройде з 5 до 23 червня, додаткова – 11-24 липня. Також у червні буде додатковий етап реєстрації для участі у додатковій сесії.

«На сьогодні ми маємо кілька дзвінків від абітурієнтів з окупованих територій. Ми їм радимо реєструватись для участі у додатковій сесії з надією, що у липні вони зможуть вибратись із тих територій (має бути безпосередня участь), або чекати розпорядження Міністерства освіти і науки, як було минулого року, коли діти з окупованих територій отримали змогу вступати до вишів без результатів НМТ», – наголосила директорка Львівського центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Українські вступники, що перебувають за кордоном, зможуть скласти НМТ у тимчасових екзаменаційних центрах, які відкриті у 32 країнах (зокрема у 6 містах Польщі та чотирьох – Німеччини) і прийматимуть дітей у червні. Кількість місць у тих центрах обмежена: якщо хтось не встиг зареєструватись, наприклад, у Берліні, доведеться їхати до Лейпцига.

Для вступу у магістратуру цього року треба буде скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), реєстрація триватиме з 8 по 31 травня, а тестування відбудеться 23-21 липня; та єдине фахове вступне випробування – ЄФВВ.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти або дізнатися за телефоном гарячої лінії (032) 242 26 60; (067) 673 49 81.