Депутат ЛМР запропонував збудувати паркінг на площі перед Оперою. Цитата дня

СуспільствоКатерина Родак, 19 вересня22341

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Відомий львівський бізнесмен та депутат Львівської міської ради від БПП Григорій Козловський запропонував облаштувати дворівневий паркінг на площі перед Оперним театром. Таку пропозицію він озвучив 19 вересня, звертаючись до мера Львова, під час розгляду питання про створення нових паркінгів на засіданні сесії Львівської міськради.

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