Сьогодні, 21 грудня, представник депутата Львівської міської ради від «ЄС» Юрія Ломаги та виконавча служба намагалися виселити жінку та її сина із квартири на вулиці Хорватській. Ще три роки тому її купив Юрій Ломага. Однак там мешкають люди, які стверджують, що житло у них відібрали незаконно за підробленими документами. Тож депутат домігся рішення суду про примусове виселення жінки із сином.

«Ломага купив цю квартиру в Напольської при семи наявних судах, при невиконаному виконавчому провадженні, при двох кримінальних справах відкритих. І нотаріус все це оформляє», – розповідає мешканка квартири на Хорватській Галина Просолович.

Пані Галина сирота, її опікункою була тітка. Однак після смерті старенької родичі заявили, що мають заповіт і квартира їхня. Тож жінка вже більше десятка років бореться із рейдерським захопленням житла.

«На похороні з'ясувалося, що квартира приватизована, дитина виписана, у моїх родичів на руках заповіт. Я в інтересах неповнолітнього мого сина подаю до суду. Приходить на суд також прокуратура в інтересах неповнолітнього. Суддя виносить рішення на користь дитини. Але, коли справу подають на апеляцію, в цьому суді викидають фразу "позов в інтересах неповнолітнього" і скасовують рішення першої інстанції», – пояснює мешканка квартири на Хорватській Галина Просолович.

Під час спроби виселення виконавчою службою матері з сином прийшла їхня чимала група підтримки. Усі присутні добре знають історію цієї сім'ї та всі судові поневіряння.

«Дуже добре знаю ту сім'ю, яка фактично ціле життя промешкала в тій хаті, яка опікувалася старою тіткою, яка її поховала, яка ціле життя прожила тут. Я ходила на суди, і знаю, як проходили ті суди. Це було просто судилище, а не просто суди», – сказала активістка Лідія Конюх.

Виконавча служба довго стояла осторонь, однак таки наважилася підійти. Її одразу ж зустріли вигуками «ганьба». Новий власник квартири на виселення не прийшов, натомість відправив довірену особу – кремезного чоловіка у чорному, не дуже говіркого. Він лише сказав, що представляє інтереси Юрія Ломаги, який не прийшов, бо захворів.

Мешканців квартири виконавчій службі виселити 21 грудня не вдалося. Натомість склали акт про перешкоджання діяльності.

Нагадаємо, Юрій Ломага є депутатом ЛМР від партії «Європейська солідарність». За професією – адвокат, його діяльність тісно пов'язують із Григорієм Козловським. Він відомий тим, що разом з Олексієм Різником захищав у суді справи щодо скандального будівництва, руйнування пам’яток архітектури та рейдерства. Саме ці два депутати були ключовими особами у проведенні 24 листопада скандального засідання депутатів трьох фракцій без офіційно обраного мера.