Депутат Львівської міськради заявив на себе у поліцію через порушення ПДР

41-річний депутат ЛМР Тарас Чолій повідомив поліцію про те, що запаркував свою машину на газоні

Депутат Львівської міської ради від Української Галицької партії Тарас Чолій заявив на себе у поліцію про порушення правил дорожнього руху. На такий крок депутат пішов після того, як його автомобіль сфотографували припаркованим на газоні та поширили інформацію у ЗМІ.

У розмові із ZAXID.NET Тарас Чолій розповів, що порушив ПДР ще у четвер, 12 грудня. Він запаркував свій автомобіль Toyota Hilux двома колесами на газоні перед Шевченківською районною адміністрацією на вул. Липинського. Свій вчинок він пояснює тим, що поспішав до сесійної зали на засідання Львівської міської ради.

«Тоді виламували двері у сесійну залу, була неконтрольована ситуація. Я приїхав перед початком сесії і поспішав, бо я не зрозумів, що там відбувається. Не було місця, де запаркуватися, і я там притулився двома колесами на газоні», – розповів Чолій.

Автомобіль Toyota Hilux Тараса Чолія на газоні перед Шевченківською райадаміністрацією (фото сайту «Перець»)

Увечері того ж дня львівський сайт «Перець» опублікував фотографії автомобіля Тараса Чолія, запаркованого на газоні. Цю інформацію почали поширювати у соцмережах і у ЗМІ. Депутат навіть став героєм соціально-саркастичного проекту РАГУlive, присвяченого найбільш викличним порушенням правил паркування у Львові.

За тиждень після інциденту Тарас Чолій пішов у поліцію та заявив на себе про порушення ПДР.

«Дійсно, я визнаю, що негарно припаркувався. Але у Львові ситуація з паркуванням критична і, на жаль, багато людей порушують правила. А якщо порушив, треба відповідати. Відповідно я [за тиждень] повернувся з-за кордону і одразу вирішив сплатити штраф», – розповів Чолій.

Щоб довести поліцейським власне порушення ПДР, депутат показав їм фотографії своєї машини, запаркованої на газоні. Після цього патрульні склали на нього постанову і виписали 255 грн штрафу. За словами Чолія, цей штраф він одразу сплатив.

Він також визнає, що навряд чи заявив би у поліцію про своє порушення, якби його ніхто не сфотографував.

«Якби не сфотографували і не було резонансу, то я б цю тему не продовжував і не висвітлював. Хоча бували ситуації, що порушував ПДР і я завжди сплачував штрафи. За паркування мене раніше ще не штрафували, хоча не можу сказати, що я ніколи не порушував. Загалом я намагаюся не порушувати правил дорожнього руху», – розповів Тарас Чолій.

Зазначимо, що 41-річний Тарас Чолій є головою фракції Української Галицької партії у Львівській міській раді.