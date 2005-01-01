Депутат від «Опоблоку» Юрій Мірошниченко проігнорував сім допитів у справах Майдану

Юрій Мірошниченко з 2010-го по 2014-й роки був представником екс-президента Януковича у Верховній Раді

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Юрій Мірошниченко проігнорував сім викликів на допит у справах щодо подій на Майдані під час Революції гідності. Про це повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє «Укрінформ».

«Ми викликали його сім разів і жодного разу Мірошниченко Юрій не з'явився», – сказав він.

Горбатюк уточнив, що Мірошниченка викликали у справі про штурм Майдану силовиками 19 лютого 2014 року.

Також народному депутату направляли повістки на допит у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та у справі ухвалення так званих «диктаторських законів» 16 січня 2014 року.

Нагадаємо, депутат Мірошниченко у Верховній Раді 7-го скликання був членом фракції Партії регіонів, із 2010-го по 2014-й роки був представником екс-президента Януковича у парламенті.

Під час виборів у 2014 році пройшов до Верховної Ради за списком «Опозиційного блоку».

Зазначимо, що після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року, Юрій Мірошниченко попросив вибачення в українців і розплакався в прямому ефірі «ТСН.Тиждень».

«Я прошу пробачення. Я прощу пробачення в усіх людей. Коли я виходив з Верховної Ради, люди плакали, кричали заслужені слова. І хоча я абсолютно не мав ніякого відношення до того, що ми бачимо на екранах, але це те, за що всім нам соромно», – сказав Мірошниченко.

Відео ТСН

На уточнююче питання, чи розділяє він заяву «Партії регіонів» про те, що екс-президент Віктор Янукович особисто несе відповідальність за криваві події на Майдані, Мірошниченко відповів не впевнено.

«З етичних міркувань я не хочу зараз давати оцінку Віктору Януковичу. І думаю, що не з моїх вуст має бути дана ця оцінка», – сказав тоді депутат.