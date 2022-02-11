На сесії Давидівської сільради у четвер, 10 лютого, місцеві депутати проголосували за детальний план території зі ставками в селі Чишки, змінивши цільове призначення ділянки. За документ, який передбачає будівництво на берегах ставків проголосували 16 обранців, 5 були «проти» і 4 «утрималися». Ставки хоч і належать до Давидівської ОТГ, утім розташовані уже за кільцевою дорогою біля села Волиця, яке межує із Львівською ОТГ.

Тож тепер ПП «Олісе», яке орендує ділянку зі ставками, зможе розпочати там реконструкцію водойм та розгорнути житлово-офісне будівництво. Досі цільовим призначенням ділянки було «водойма для риборозведення», тож будувати можна було лише технічні споруди. Але після рішення сільради орендарі можуть звести там житлові будинки. На сесію сільради, де голосували за зміну цільового призначення, представники ПП «Олісе» не прийшли. Минулоріч вони заявляли, що хочуть збудувати житловий будинок на 4 поверхи та 16-поверховий готельно-офісний комплекс.

«За» зміну цільового призначення ділянки зі ставками проголосував голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький, секретар ради Андрій Сухарина, усі шість представників «Європейської Солідарності», двоє представників від НРУ, двоє представників «За майбутнє», двоє із трьох депутатів «Голосу», один депутат із трьох від «Батьківщини» і один представник від «Свободи». Натомість проголосували «проти» або утрималися двоє представників «Самопомочі», один із трьох представників від «Голосу», та двоє із трьох від «Батьківщини», а також по двоє від «Слуги народу» та УГП.

«Минулого року, коли відклали це питання, було домовлено, що приїде орендар ділянки і пояснить новий детальний план забудови, поговорить з громадою і активістами. Цього нічого не було. Вони просто поставили цей детальний план на голосування без громадських слухань. Зараз ми навіть не знаємо, що вони там хочуть збудувати», — заявив депутат місцевої ради Андрій Брегін.

Нагадаємо, земельний скандал щодо можливої забудови ставків у Чишках розгорівся у березні 2021 року. Тоді місцеві мешканці дізналися про намір приватного підприємства «Олісе», яке орендує ділянку з 2006 року, зробити там рекреаційний простір та збудувати будинки, і виступили проти майбутньої забудови. Тоді підприємці заявили, що провели громадські слухання, на яких люди погодили плани. Натомість місцеві активісти стверджують, що ці громадські обговорення — фіктивні, а насправді громада села Чишок виступає проти. Вони навіть організували велику акцію протесту під сільрадою Давидова, коли там мали голосувати за детальний план зі зміною цільового призначення ділянки. Тоді депутати заблокували й відклали розгляд питання щодо ставків.

За інформацією YouControl, ПП «Олісе» зареєстроване у Львові на Євгенія Михайліва. Основні напрямки діяльності — оптова торгівля, рибальство, інші види рекреаційної діяльності.

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