Сергій Кондрачук перебував на посаді з грудня 2020 року

Голову Рівненської обласної ради Сергія Кондрачука звільнили з посади. За це рішення проголосували 42 депутати з 62 присутніх. Раніше зазначалось, що його повноваження хочуть достроково припинити через втрату довіри та винесення на розгляд сесії питань, що розколюють суспільство. Замість нього обрали керівника фракції «Слуга народу» Андрія Карауша.

Це рішення депутати Рівненської обласної ради прийняли на сесії в п'ятницю, 12 серпня. Голосування відбувалось таємно. За відставку Сергія Кондрачука проголосували 42 депутати з 62 присутніх. Зазначимо, що фракція «Європейська солідарність» та «Свобода» не голосували.

Після голосування Сергій Кондрачук подякував всім депутатам за співпрацю. «Дякую колегам з рідної фракції за конструктивну роботу. Дякую мешканцям Рівненщини, платникам податків, адже, не секрет, що саме завдяки ним обласна рада може працювати», – зазначив він.

Згодом відбулось голосування щодо нового очільника облради. 45 депутатів підтримали кандидатуру керівника фракції «Слуга народу» Андрія Карауша, який також працює директором рівненського водоканалу.

«Переконаний, відсьогодні робота обласної ради перезавантажиться. Вертикаль президентської партії на Рівненщині підсилилася. Разом ми зможемо більше», – так відреагував на це призначення голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Нагадаємо, що проект рішення про звільнення Сергія Кондрачука оприлюднили 22 липня. Ініціаторами стали чотири фракції обласної ради: «Слуга народу», «За майбутнє», ВО «Батьківщина», «Сила і Честь».

Звільнити Сергія Кондрачука з посади вирішили «у зв'язку з втратою довіри депутатського корпусу, роботою голови ради виключно на користь однієї політичної партії, винесенням на розгляд сесії політичних питань, що розколюють суспільство», – йшлось у проекті. Сам Сергій Кондрачук припускав, що під «питанням, які розколюють суспільство» депутати можуть мати на увазі заборону діяльності УПЦ МП.

Додамо, що більшість свого життя Сергій Кондрачук працював у Здолбунові. У 2008 він був керівником редакції місцевого радіо. У 2015 він став керівником Здолбунівської районної державної адміністрації. До обласної ради обрався від партії «Європейська солідарність». В грудні 2020 року його кандидатуту на посаду голови облради підтримали 35 депутатів.