Перше ТМО разом із Львівською міською радою готові викупити приміщення за стартовою ціною – 7 млн грн

Перше медичне об’єднання Львова від імені Львівської громади візьме участь в аукціоні з викупу приміщення готелю «Власта». Відповідну ухвалу підтримали 47 депутатів ЛМР під час засідання в неділю, 22 січня. Готель планують використовувати для поселення пацієнтів, які потребують довготривалого лікування.

«За минулий рік ми пролікували півмільйона українців, 11 тис. – поранених, 80 тис. – переселенців. До нас уже телефонують тисячі пацієнтів, які просять про допомогу в реабілітації та протезуванні. Ми можемо їм допомогти, але у нас є велика проблема – їм немає де жити. А реабілітація людей може тривати місяцями. Та ми знайшли вихід з цієї ситуації», – цитує генерального директора Першого медоб’єднання Олега Самчука прес-служба ЛМР.

Аукціон з продажу приміщення готелю «Власта» запланований на завтра, 23 січня.

Як інформував ZAXID.NET, Перше ТМО разом із Львівською міською радою готові викупити приміщення за стартовою ціною – 7 млн грн, а також виплатити всі борги підприємства, а це ще 8 млн грн, відремонтувати його. Йдеться про 12-поверхову будівлю готелю, загальною площею 8174,7 квадратних метрів. Розташований готель на відстані 1,7 км від центру міста.

Готель належить Міністерству оборони. Про намір його продати міністерство оголосило ще влітку 2021 року.