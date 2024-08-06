Автомобіль Кіа Sorento, який Літинський у березні 2022 року придбав для потреб окремого підрозділу Держприкордонслужби

Депутати Львівської обласної ради на сесії у вівторок, 6 серпня, вдруге не проголосували за звернення до президента та Офісу генпрокурора щодо крадіжки волонтерського автомобіля. Йдеться про Кіа Sorento, який волонтер Святослав Літинський придбав у березні 2022 року за приблизно 4 тис. євро для потреб окремого підрозділу Держприкордонслужби. Однак авто зареєстрували на вітчима начальника відділу прикордонної служби «Смільниця» Сергія Шестопала. Питання до порядку денного намагався внести Назарій Островський з «Галицької партії», але «за» проголосували 36 депутатів, утримався один й не проголосував 31 депутат.

«Ми не проголосували минулого разу за звернення до президента України та Офісу генпрокурора про неприпустимість ігнорування факту викрадення гуманітарної допомоги. Мова йде про джип, про який я розказував минулого разу. Сьогодні в залі є Святослав Літинський, волонтер, в якого цей джип і вкрали», – сказав Назарій Островський перед початком голосування.

Зазначимо, що під час голосування депутати фракції «Слуга народу» не підтримали питання жодним голосом.

Волонтер Святослав Літинський повідомив, що Держбюро розслідувань без успіху півтора року розслідувало крадіжку автомобіля Кіа Sorento, який мав потрапити до окремого підрозділу Держприкордонслужби. Однак, як розповів волонтер, прикордонник Сергій Шестопал підробив договір купівлі-продажу й переоформив авто на свого вітчима. ДБР почало розслідувати справу за статтею про шахрайство, але на початку 2024 року справу передали в поліцію, яка за пів року також не отримала жодних результатів.

«Те, що депутати вдруге провалюють голосування за внесення до порядку денного питання про вкрадене авто, це захист кланових інтересів. У неофіційних розмовах ДБР та військова прокуратура розповідали, що прикордонник, який привласнив авто, має родичів у владі. Через це справу й не можуть рухати», – розповів Святослав Літинський ZAXID.NET.

Волонтер наголошує, що злочин має розслідувати ДБР, оскільки підозрюваним є прикордонник. Літинський зазначив, що самостійно зміг отримати докази, які доводять причетність прикордонника до злочину.

«Я за місяць зміг надати правоохоронцям витяги, які мені надали в Польщі, про те, що автомобіль купував Святослав Літинський, а не Сергій Шестопал. Потім я отримав нотаріальні свідчення в продавця й перевізника, які обоє підтвердили, що авто купував я. Після відкриття кримінальної справи на Шестопала він намагався сконтактувати з продавцями, щоб ті переписали договір купівлі-продажу», – сказав волонтер для ZAXID.NET.

Нагадаємо, що Сергій Шестопал, який може бути причетним до крадіжки, був керівником відділу прикордонної служби «Смільниця». Після скандалу з автомобілем у квітні 2023 року його перевели на нижчу посаду викладача у кінологічному навчальному центрі.