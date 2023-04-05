Начальника прикордонників у Смільниці понизили у посаді після скандалу із волонтерським авто
Начальника відділу прикордонної служби «Смільниця» Сергія Шестопала після скандалу з автомобілем перевели на нижчу посаду – викладачем у кінологічний навчальний центр. У січні цього року з’ясувалося, що авто, яке волонтери подарували прикордонникам у «Смільниці», Сергій Шестопал оформив на свого вітчима.
Про переведення підполковника Сергія Шестопала, який очолював відділ прикордонної служби «Смільниця», на посаду викладача Кінологічного навчального центру Західного регіонального управління Державної прикордонної служби повідомили в ДПСУ, відповідаючи на інформаційний запит львівського волонтера Святослава Літинського.
У березні минулого року Святослав Літинський з колегами-волонтерами подарували цій прикордонній заставі автомобіль Kia Sorento. Згодом виявилося, що автомобіль зареєстрований на приватну особу – вітчима начальника відділу прикордонної служби «Смільниця» Сергія Шестопала. З цього приводу Святослав Літинський звернувся з заявою до ДБР, розслідування ще триває.
Сам Сергій Шестопал пояснив, що відбувся обмін придбаного за його гроші автомобіля Land Rover на польській реєстрації на згаданий Kia Sorento, і саме Land Rover передали на потреби військових.