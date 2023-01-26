Волонтери передали Kia Sorento на потреби прикордонників у Смільниці

Волонтери передали відділу прикордонної служби «Смільниця» на Львівщині пригнаний з-за кордону автомобіль Kia Sorento. Згодом виявилося, що це авто начальник відділу прикордонної служби Сергій Шестопал оформив на свого вітчима. Про цей факт розповів львівський волонтер Святослав Літинський.

«У березні до мене звернулись прикордонники із застави у Смільниці з проханням надати їм для службового користування автомобіль, адже ті, які були у них, віддали для потреб ЗСУ. Уже 24 березня вдалось передати на цю прикордонну заставу автомобіль Kia Sorento, оплачений за гроші нашої збірки», – написав Святослав Літинський у четвер, 26 січня, у Facebook.

За словами волонтера, згодом з'ясувалося, що автомобіль зареєстрований на приватну особу –вітчима начальника відділу прикордонної служби «Смільниця» Сергія Шестопала.

Святослав Літинський розповів, що за цим фактом звернувся із заявою до ДБР. У теруправлінні ДБР у Львові підтвердили ZAXID.NET, що зареєстрували кримінальне провадження, подробиць справи наразі не розголошують.

Начальник відділу прикордонної служби «Смільниця» Сергій Шестопал підтвердив виданню «Наші гроші. Львів», що отриманий від волонтерів Kia Sorento зареєстрував на свого вітчима. Він пояснив, що це відбулося після того, як він обміняв придбаний за його гроші Land Rover на згаданий Kia Sorento. «Я передав Land Rover на польській реєстрації їх організації у березні», – розповів він.

На запитання, чи справді Шестопал обміняв Land Rover на Kia Sorento, Святослав Літинський повідомив виданню, що він особисто не отримував Land Rover, але знає, що Шестопал передав його для військових. Шестопал також уточнив, що Land Rover не був ввезений в Україну як гуманітарна допомога.