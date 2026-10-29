Заклад мав три групи дітей, одна з яких – інклюзивна

Мукачівський заклад дошкільної освіти №14 ліквідують. Рішення ухвалили на сесії міської ради у четвер, 29 жовтня.

За словами начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради Михайла Лабоша, дитсадок закривають через зменшення кількості дітей дошкільного віку та необхідність раціонального використання бюджетних грошей.

«Основною причиною закриття дитсадка є оптимізація мережі закладів дошкільної освіти у громаді з урахуванням демографічної ситуації», – зазначив посадовець.

За ліквідацію ДНЗ №14 проголосували 23 з 29 депутатів, присутніх на сесії.

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Рішенням передбачено створення ліквідаційної комісії, яку очолить в.о. директора закладу Емілія Матола, попередження працівників про звільнення та врегулювання майнових питань.

Зазначимо, наразі мережа дошкільної освіти Мукачівської громади налічує 42 заклади, які відвідують близько 3 200 дітей. Порівняно з попереднім навчальним роком кількість вихованців скоротилася на 199 дітей, а кількість груп – на 8: із 207 до 199.

Дитсадок №14 розташований на вул. Парковій, 10. Він мав три групи дітей, одна була інклюзивною. У кожної групи була своя роздягальня, санвузол та ігровий майданчик. У закладі функціонували їдальня, музичний зал і медичний кабінет.