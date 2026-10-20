Зміни до ДПТ розробляла фірма депутатки Мукачівської райради

Мукачівська міська рада оприлюднила проєкт змін до детального плану території, обмеженої вулицями Миру, Павла Стеця та Юрія Оробця. У новому ЖК на місці заводу «Мукачівприлад» планують розмістити понад 1,5 тис. мешканців.

Йдеться про містобудівну документацію для забудови 3,8 га території по вул. Миру, 151. У жовтні 2025 року депутати затвердили ДПТ, який передбачав зведення тут шістнадцяти 6-поверхівок на 453 квартири для 972 людей, підземного паркінгу на 406 автомобілів і дитсадка на 85 місць.

Змінами до детального плану території, оприлюдненими 8 вересня, пропонується зведення чотирьох груп будівель. У центральній частині ЖК планується будівництво 8-поверхівки на 133 квартири з вбудованими приміщеннями громадського призначення.

Вздовж вул. Павла Стеця пропонують звести групу зблокованих житлових секцій різної поверховості (від 6 до 13 поверхів) на 749 квартир. В єдиний комплекс секції поєднає одноповерхова споруда з покрівлею, призначеною як для проїзду пожежних автомобілів, так і для благоустрою та відпочинку.

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Водночас у лівому крилі 4-поверхового адмінкорпусу колишньої тютюнової фабрики, що має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, планують розташувати дитячий садок. Решту приміщень в історичній забудові пропонується пристосувати під громадські приміщення та апартаменти.

Загалом у новому ЖК планують розмістити 1532 мешканців, підземний паркінг розрахований на 875 авто. Тротуари та проїзди заасфальтують та викладуть бруківкою, на території облаштують квітники, декоративне освітлення, встановлять лавиці і велопарковки та облаштують кілька ігрових дитячих майданчиків. Водночас фізкультурні майданчики для мешканців житлового сектору на проєктованій території не передбачили.

Земельну ділянку, де планується будівництво, орендує одеська компанія «Грейт Сіті», що належить підприємцю з Полтавщини Андрію Пую. Зміни до детального плану території розробляло ТОВ «Мукачево Централ Сіті».

За даними аналітичної системи Youcontrol, будівельна фірма зареєстрована у березні 2026 року за адресою вул. Миру, 151 А і належить мукачівським підприємцям Вадиму Бердишеву та Наталії Шпонтак. Остання є депутаткою Мукачівської районної ради від партії «За майбутнє».