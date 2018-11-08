Депутати не погодили будівництво паркінгу біля готелю на просп. Свободи

Паркінг планували облаштувати біля Panorama Lviv Hotel

Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати затвердили створення семи нових паркінгів на території міста. Водночас створення паркінгу біля Panorama Lviv Hotel депутати не погодили.

Зокрема, 12 паркомісць облаштують на вул. І. Франка, 137-а, паркінг на 27 місць з’явиться біля офісів «Оптіма Плаза» на вул. Науковій, 7-а. Дев'ять паркомісць облаштують біля офісів на вул. Героїв УПА. 73, ще два паркомісця - на вул. Кульпарківській, 59, 10 паркомісць облаштують на вул. Стрийській, 144, три паркомісця - на вул. Городоцькій, 201 та ще два паркомісця на вул. Клепарівській,1.

Під час розгляду цього питання пропонувалось включити до переліку нових паркінгів одне паркомісце для туристичного автобуса на просп. Свободи, 45, яке напередодні погодила інженерна депутатська комісія. Однак ця пропозиція не набрала достатньої кількості голосів і була відхилена.

Також депутати зменшили кількість місць на кількох паркінгах на вул. Ваговій з 14 до 12 місць, на вул. М. Грушевського з 24 до 21, на вул. С. Томашівського з 9 до 8, на вул. В. Стефаника з 36 до 29, на вул. Я. Стецька – з 23 до 17, на вул. Я. Раппапорта з 57 до 31 та на вул. Клепарівській з 36 до 35.