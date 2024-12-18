Результати голосування Верховної Ради за постанову про звільнення Юрія Бойка з парламентського комітету

У середу, 18 грудня, народні депутати не змогли відкликати народного депутата та керівника «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка з комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Виключення Бойка підтримали лише 217 парламентів.

Народна депутатка Євгенія Кравчук показала, як політичні сили та окремі народні депутати проголосували за виключення Юрія Бойка з комітету:

«Слуга народу» – 166 голосів (71,2% від складу фракції, голова фракції Давид Арахамія голосував «за»);

«Європейська солідарність» – 17 голосів (62,9% від складу фракції, голова фракції Петро Порошенко «відсутній», хоча перед цим на засіданні був);

«Батьківщина» – 7 голосів (29,1% від складу фракції, голова фракції Юлія Тимошенко «відсутня», хоча перед цим на засіданні була);

«Голос» – 12 голосів (60% від складу фракції, голова фракції Олександра Устинова «відсутня»);

Група «Партія "За майбутнє"» – 4 голоси (23,5% від складу групи, голова групи Тарас Батенко голосував «за»);

Група «Довіра» – 4 голоси (21% від складу групи, голова групи Олег Кулініч «відсутній»);

Група «Платформа за життя і мир» – 0 голосів;

Група «Відновлення України» – 0 голосів;

Позафракційні – 7 голосів.

За словами Євгенії Кравчук, позафракційні члени парламенту, а саме голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та заступниця Олена Кондратюк проголосували за звільнення Юрія Бойка з комітету. Голова фракції з депутатів «Розумна політика» Дмитро Разумков на голосуванні був відсутній, хоча до того його бачили на засіданні.

Народна депутатка Євгенія Кравчук висловила сподівання, що 19 грудня Верховна Рада зможе проголосувати за відкликання Юрія Бойка.

Нагадаємо, 17 грудня народного депутата та голову «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка викликали на допит до Служби безпеки після скандального відео депутата в TikTok. У ньому Бойко заявив, що українські «радикали» чинять насильство: зносять памʼятники, перейменовують міста, забороняють людям говорити рідною мовою та ходити в церкву, яка їм подобається.

Народні депутати підготували проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Також парламентарі закликали позбавити мандатів усіх депутатів від забороненої ОПЗЖ.