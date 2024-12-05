Таміла Ташева та Богдан Лукашук стали народними депутатами

Центральна виборча комісія зареєструвала Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука народними депутатами України. Про це йдеться у повідомленні ЦВК на Facebook-сторінці, опублікованому у четвер, 5 грудня.

Зазначається, що комісія розглянула документи Таміли Ташевої та зареєструвала її народним депутатом України, обраним на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос».

Також до комісії надійшло повідомлення про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум.

«ЦВК визнала Богдана Лукашука, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку ВО "Батьківщина" під № 27, обраним народним депутатом України на зазначених виборах. Комісія також розглянула заяву та необхідні документи Богдана Лукашука й зареєструвала його народним депутатом України», – йдеться у повідомленні.

Більше про Тамілу Ташеву

Таміла Ташева народилась 1 серпня 1985 року у місті Самарканд (Узбекистан) у сім'ї кримських татар, яких депортували з Криму. У 1991 році її родина повернулася до Криму.

Після школи Таміла Ташева навчалась у Таврійському університеті ім. Володимира Вернадського на факультет східних мов за спеціальністю Арабська філологія. У 2002 році вона приєдналася до Кримськотатарського молодіжного центру. Таміла Ташева є учасницею Помаранчевої революції, вона організовувала мітинги в Криму.

Народна депутатка Таміла Ташева

У 2019 році її призначили заступницею постійної представниці президента у Криму, а 25 квітня 2022 року вона обійняла посаду постійної представниці. У її обов'язки входила розробка та впровадження реінтеграційних політик, а також підтримка законодавчих ініціатив, щодо підготовки до реінтеграції Криму після його деокупації.

Більше про Богдана Лукашука

Богдан Лукашук народився 10 серпня 1982 року в Хмельницькому. Він є сином народного депутата Олега Лукашука IV-VII скликання. У 2010-2011 роках Богдан Лукашук працював в Державному комітеті України по земельних ресурсах. З 2014 по 2015 роки був заступником голови районної державної адміністрації Хмельницької області. Займався гуманітарними питаннями.

Народний депутат Богдан Лукашук

У 2019 році на президентських виборах Лукашук був довіреною особою кандидата Юлії Тимошенко по 187-му виборчому округу. Богдан Лукашук є засновником кількох компаній на Хмельниччині.