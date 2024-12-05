ЦВК зареєструвала Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука народними депутатами
Таміла Ташева та Богдан Лукашук стали народними депутатами від партій «Голос» та «Батьківщина»
Центральна виборча комісія зареєструвала Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука народними депутатами України. Про це йдеться у повідомленні ЦВК на Facebook-сторінці, опублікованому у четвер, 5 грудня.
Зазначається, що комісія розглянула документи Таміли Ташевої та зареєструвала її народним депутатом України, обраним на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос».
Також до комісії надійшло повідомлення про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум.
«ЦВК визнала Богдана Лукашука, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку ВО "Батьківщина" під № 27, обраним народним депутатом України на зазначених виборах. Комісія також розглянула заяву та необхідні документи Богдана Лукашука й зареєструвала його народним депутатом України», – йдеться у повідомленні.
Більше про Тамілу Ташеву
Таміла Ташева народилась 1 серпня 1985 року у місті Самарканд (Узбекистан) у сім'ї кримських татар, яких депортували з Криму. У 1991 році її родина повернулася до Криму.
Після школи Таміла Ташева навчалась у Таврійському університеті ім. Володимира Вернадського на факультет східних мов за спеціальністю Арабська філологія. У 2002 році вона приєдналася до Кримськотатарського молодіжного центру. Таміла Ташева є учасницею Помаранчевої революції, вона організовувала мітинги в Криму.
Народна депутатка Таміла Ташева
У 2019 році її призначили заступницею постійної представниці президента у Криму, а 25 квітня 2022 року вона обійняла посаду постійної представниці. У її обов'язки входила розробка та впровадження реінтеграційних політик, а також підтримка законодавчих ініціатив, щодо підготовки до реінтеграції Криму після його деокупації.
Більше про Богдана Лукашука
Богдан Лукашук народився 10 серпня 1982 року в Хмельницькому. Він є сином народного депутата Олега Лукашука IV-VII скликання. У 2010-2011 роках Богдан Лукашук працював в Державному комітеті України по земельних ресурсах. З 2014 по 2015 роки був заступником голови районної державної адміністрації Хмельницької області. Займався гуманітарними питаннями.
Народний депутат Богдан Лукашук
У 2019 році на президентських виборах Лукашук був довіреною особою кандидата Юлії Тимошенко по 187-му виборчому округу. Богдан Лукашук є засновником кількох компаній на Хмельниччині.