Червоним кольором позначена територія детального плану в районі вул. Богданівської, Бескидської та Гайдучка

Депутати Львівської міської ради погодили детальний план території в районі вул. Богданівської, Бескидської та Гайдучка, що передбачає розбудову промисловості на околиці Львова.

Йдеться про територію загальною площею 9,7 га в районі вул. Богданівської, 42, де розташовані промислові підприємства. У 1990-х роках ця територія належала тресту «Промхімсантехмонтаж», що займався монтажем технологічного обладнання. Після розформування у 2005 році правонаступниками майна трасту стало ТОВ» Енергоресурс-Монтаж». Ще частина майна перейшла у власність або оренду невеликих підприємств.

Зараз більшість майна на цій території належить «Енергоресурс Інвест». У 2022 році компанія купила на аукціоні ділянку площею 0,65 га для розширення підприємства.

За планами, виробничі потужності на цій ділянці планують розширити, збудувавши адміністративний корпус і цехи. Також тут планують облаштувати паркінг і сформувати вуличну мережу, а занедбані технічні озера – почистити і сформувати довкола відпочинкову зону.

За даними YouControl, власниками корпорації «Енергоресурс Інвест» є львів’яни Іван Ніронович та Христина Бачевська. За даними сайту «Наші гроші», син Івана Ніроновича Назар Ніронович місцевих виборах 2010 року він балотувався у Львівську міськраду від «Партії регіонів».

У 2023 році АМКУ викрив змову на продажі земельної ділянки у вул. Бескидській, яку придбала компанія «Енергоресурс- Інвест». Тоді в аукціоні участь також взяла її дочірня компанія «Енергоресур-монтаж», а різниця у пропозиціях становила 1000 грн. За змову АМКУ оштрафував обидві компанії на 68 тис. грн кожну.