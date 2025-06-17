Під час сесії також призначили двох нових депутатів – Володимира Богайчука та Наталю Масник

Під час сесії Тернопільській обласної ради 17 червня двоє депутатів склали свої мандати. Йдеться про Марію Чашку від ВО «Свобода» та Івана Бугая від «Батьківщини». Замість них до складу ради увійшли Наталія Масник від партії «За майбутнє» та Володимир Богайчук із «Європейської Солідарності».

За рішення про дострокове припинення повноважень Марії Чишки та Івана Бугая проголосували одноголосно. Відомо, що вони обоє займаються волонтерством та дотичні до військових об’єднань.

Марія Чашка, ВО «Сводоба»

Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Волонтерка, військова.

Іван Бугай, ВО «Батьківщина»

Іван Бугай за даними Чесно в 2014 році балотувався як самовисуванець у Верховну раду України. В 2020 році від «Батьківщини» був обраний депутатом Тернопільської обласної ради. У 1984 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «інженер-механік». У 2005 році закінчив Міжнародний університет «Україна» за спеціальністю «правознавство». Працює начальником Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку. Полковник Збройних Сил України. У Збройних Силах з 1984 року.

Також під час сесії зачитали постанову Центральної виборчої комісії про визнання нових депутатів. Депутатський мандат отримали Володимир Богайчук від партії «Європейська Солідарність» та Наталія Масник від партії «За майбутнє».

Наталя Масник увійде в комісію з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. Володимир Богайчук стане членом депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, зв’язку та туризму.

Наталя Масник, «За майбутнє»

Володимир Богайчук, «Європейська Солідарність»