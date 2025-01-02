Депутати Тернопільської обласної ради проголосували за реорганізацію комунальної установи «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер». За рішення проголосували 37 депутатів, проти – 2 голоси. Ще 7 депутатів не голосувало за це рішення. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що приміщення цього закладу планують передати Ветеранському простору.

За рішення про реорганізацію диспансеру депутати проголосували на передноворічній сесії, яка відбувалася 30 грудня. Йдеться про єдиний в області лікарсько-фізкультурний диспансер, який обслуговує 28 спортивних шкіл і має право офіційно надавати допуск до змагань і занять спортом.

Керівниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко під час сесії перед голосуванням зазначила, що цей заклад планують приєднати до Тернопільської обласної дитячої лікарні, а його приміщення передати ветеранським організаціям.

«Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 28 лютого № 174, якою затверджувалася критерії спроможної мережі медичних закладів в Україні, цей диспансер не увійшов у мережу відповідно до розпорядження військової адміністрації та за погодженням МОЗ. Однак цей заклад міг отримувати контракти від НСЗУ на ті послуги, які він надавав. Ліцензію вони мають лише на огляд дорослих спортсменів, а оглядають на рік 5000 людей, 70% з яких – діти. Тобто вони фактично працюють без ліцензії», – заявила Ольга Ярмоленко.

За словами чиновниці, заклад не може повноцінно самостійно працювати. Для нього постійно необхідно виділяти додаткові кошти з обласного бюджету.

«У 2024 році диспансер був законтрактований з НСЗУ на 9 місяців і заробив понад 500 тис. грн. Водночас лише зарплатний фонд на один місяць перевищує 300 тис. грн, а загалом на диспансеру необхідно 2 млн 928 тис. грн», – додала Ольга Ярмоленко.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що керівництво Тернопільської ОВА пропонує в приміщенні обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, яке розташоване в центрі Тернополя, розмістити комунальну установу «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони (Ветеранський простір)». Раніше громадські організації ветеранів області пропонували віддати їм одне з приміщень Тернопільського обласного музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, що розташоване на бульварі Т. Шевченка біля центральної площі. Однак студенти закладу вийшли на протест, зареєстрували відповідну петицію на сайті облради і відстояли навчальний корпус.

Додамо також, що на сесії 30 грудня депутати проголосували за фактичне створення єдиного в області Ветеранського простору. Зокрема обранці підтримали рішення «Про перейменування комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр сприяння територіальній обороні» на комунальну установу «Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони (Ветеранський простір)». Однак наразі питання щодо передачі ветеранам приміщення Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру ще не розглядали: його мають обговорити на профільних комісіях Тернопільської облради.