За законопроєкт у другому читанні проголосував 231 депутат

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне. Рішення стосується акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ.

Про ухвалення проєкту закону №11256-2 повідомив у четвер, 18 липня, нардеп Ярослав Железняк. За його словами, депутати також підтримали правку №267, згідно з якою підвищується акциз не тільки на бензин та дизель, але й на газ.

За законопроєкт проголосував 231 народний обранець. Проти виступили 30 депутатів, утримались – 18. За словами нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, голосували здебільшого депутати «Слуги народу» та колишньої «ОПЗЖ» – «Платформи за мир та життя».

«Цілями прийняття альтернативного проекту закону є приведення законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку», – йдеться у пояснювальній записці.

Відповідно до тексту документа, збільшення акцизів сприятиме збільшенню бюджетних надходжень. Акцизні ставки планують поетапно підвищувати до 1 січня 2028 року:

на бензин – до 359 євро за 1000 літрів;

на дизельне пальне – до 330 євро за 1000 літрів;

на скраплений газ – до 277 євро за 1000 літрів.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що збільшення акцизів почнеться з 1 вересня 2024 року.

Нагадаємо, за законопроєкт щодо збільшення акцизів на пальне депутати проголосували 4 червня 2024 року. Згідно із ухваленим текстом законопроєкту, податок на пальне сягне мінімального рівня, встановленого в країнах ЄС.

Із повним текстом законопроєкту про акцизи на паливо можна ознайомитися тут.