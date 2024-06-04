Законопроєкт підвищить акцизи на паливо до мінімального рівня ставки в Євросоюзі

У вівторок, 4 червня, народні депутати Верховної Ради України прийняли за основу законопроєкт про підвищення ставок акцизного податку на пальне. Податок сягне мінімального рівня, встановленого в країнах ЄС.

Про ухвалення законопроєкту в першому читанні повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. За його словами, Верховна Рада ухвалила не урядовий, а альтернативний проєкт закону №11256-2. Альтернативний законопроєкт передбачає встановлення дещо менших акцизів на скраплений автомобільний газ (LPG).

Ярослав Железняк додав, що за законопроєкт проголосували лише з третьої спроби. Рішення підтримали 227 депутатів при 226 необхідних.

Що передбачає закон про підвищення акцизів

В разі ухвалення законопроєкту у другому читанні та його підписанні, в Україні почнуть діяти положення, ідентичні європейській директиві про мінімальні ставки акцизного податку. Згідно з директивою, мінімальні акцизи мають бути такими:

359 євро за 1000 л бензину;

330 євро за 1000 л дизельного пального;

125 євро за 1000 кг скрапленого газу.

Із повним текстом законопроєкту про акцизи на паливо можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у січні 2024 року Кабінет міністрів розширив повноваження Мінцифри, яке розроблятиме проєкт «еАкциз». За даними пресслужби міністерства, запуск проєкту дозволить побудувати прозорий ринок тютюнових виробів та алкоголю, а також зменшить незаконний збут продукції.