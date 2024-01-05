Міністерство працюватиме ще над трьома технологічними напрямками

Кабінет міністрів України розширив повноваження міністерства цифрової трансформації. Від п’ятниці, 5 січня, міністерство працюватиме над ще трьома напрямками, повідомили у прес-службі Мінцифри.

«Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування “еАкцизу” та запуск і роботу освітнього застосунку “Мрія”», – повідомили у прес-службі міністерства.

У прес-службі Мінцифри уточнили, що хмарні послуги, над запровадженням та розвитком яких відтепер працює установа, допомагають цифровізувати державні установи, а також посилити захист даних. Зокрема, у хмарних сховищах вже перебувають українські архіви, які вдалося зберегти на початку повномасштабного вторгнення саме таким способом.

«”еАкциз” – це один з пріоритетних проєктів Мінцифри на наступні роки. Запуск “еАкцизу” дасть змогу побудувати прозорий ринок тютюну та алкоголю й зупинити незаконний збут продукції. Так держава не втрачатиме кошти, а українці не купуватимуть контрафакт», – додали у прес-службі Мінцифри.

Окрім того, міністерство працюватиме над освітнім застосунком «Мрія», яким можуть користуватися учні, батьки та вчителі. Зокрема, додаток працюватиме як платформа із доступом до предметів та матеріалів для навчання, а також працюватиме як інструмент для вибудови індивідуальних освітніх траєкторій.