Депутати Львівської міської ради на сесії 8 лютого затвердили наглядову раду ЛМКП «Львівводоканал», до якої увійшли четверо представників. Серед них – директорка водоканалу данського міста Орхус.

Наглядова рада буде новим органом управління «Львівводоканалу». Місто має укласти відповідні договори з членами наглядової ради, за якими вони будуть повноцінними працівниками і отримуватимуть зарплату.

«Над визначенням членів наглядової ради Львівводоканалу працювала конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники усіх фракцій. Комісія одноголосно визначила 4 кандидатів. Тому пропонуємо затвердити персональний склад наглядової ради, зразок цивільно-правового договору, який будемо укладати з незалежними членами і розмір місячної винагороди за їхню роботу», – повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

До наглядової ради «Львівводоканалу» увійшли:

Каріна Топп (Karina Topp) – генеральна директорка AARHUS VAND A/S;

Роман Лепак – директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління публічного акціонерного товариства «Кредобанк»;

Дмитро Новицький – заступник генерального директора зі стратегічної політики публічного акціонерного товариства АК «Київводоканал»;

Святослав Павлюк – виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України».

Голова наглядової ради буде отримувати 50 тис. грн, а інші члени – 42 тис. грн Голову наглядової ради всі її члени мають визначити між собою.

Нагадаємо, що створення наглядових рад ЛМКП «Львівводоканал» і ЛКП «Львівсвітло» – це пілотний проект департаменту житлового господарства та інфраструктури. Члени наглядових рад не будуть втручатися в операційну діяльність підприємств, вони будуть займатися формуванням стратегічних напрямків. Міський голова і наглядова рада розділять між собою відповідальність за призначення і звільнення керівника підприємства.