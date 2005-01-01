Держава заборгувала Львову ₴481,5 млн за надані пільги та субсидії

По Львову є 481,5 млн грн невідшкодованих пільг і субсидій

Станом на середу, 17 січня, бюджет Львова ще не отримав із державного бюджету 481,5 млн грн на відшкодування наданих субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг мешканцям міста. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«Станом на сьогодні по місту Львову є 481,5 млн грн невідшкодованих пільг і субсидій: 24 мільйони по ЛКП, 224 млн грн по газу, 202 млн грн по теплу і 9,4 млн грн по воді. Ситуація є критичною, тому що це є відповідні платежі, це є зарплата людей. Ситуація є загрозливою для подальшого нормального функціонування міста», – пояснила під час апаратної наради Ірина Маруняк, директорка департаменту житлового господарства на інфраструктури ЛМР.

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся із проханням терміново підготувати телеграми президенту, прем’єр-міністрові, голові ЛОДА про ситуацію, яка складається в місті через недотримання цієї суми.

За його словами, це дестабілізує ситуацію. Адже місто не отримало грошей з державного бюджету, а пені і штрафи нараховуються.

«Це заганяє наші підприємства в боргову яму. А потім починаються судові процеси, потім починається арешт рахунків», – наголосив Андрій Садовий.