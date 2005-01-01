Державіаслужба проведе громадське обговорення нових правил використання безпілотників

В Міністерстві інфраструктури 19 червня пройде громадське обговорення проекту авіаційних правил, зокрема тимчасовий порядок використання безпілотних апаратів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні йдеться, що планується обговорити питання, пов’язані з тимчасовим порядком використання повітряного простору України зокрема для дронів. Діалог проводитиметься у межах громадського обговорення проекту «Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України».

Як інформував ZAXID.NET, що Державна авіаційна служба в тимчасовому порядку використання повітряного простору України встановила низку обмежень на польоти безпілотників.

Натомість фахівці зазначають, що нові правила не мають юридичної сили, оскільки їх ще не зареєстрували в Мін’юсті. До того ж реєстрація документа стане великою помилкою, адже він надто недосконалий з юридичної точки зору та порушує конституцію й закони України.

А отже у разі оскарження, дію цих правил, імовірно, швидко припинять.