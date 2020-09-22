Олексій Сухачов у серпні 2020 року став заступником директора Державного бюро розслідувань

Новим виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) став Олексій Сухачов, який у серпні цього року був призначений на посаду заступника директора цього відомства.

Раніше цю посаду обіймав Олександр Соколов, який повернувся на свою попередню посаду – заступника директора ДБР.

За інформацією прес-служби ДБР, з 2017 по 2019 рік Олексій Сухачов працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. Далі він служив у Службі зовнішньої розвідки.

Він закінчив юридичну академію у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.

Сухачов не має у власності жодної квартири чи будинку. Водночас він має право безоплатного користування у квартирі Галини Баєвої. Він володіє автівкою Toyota Camry, вартість якої, відповідно до декларації, становить 226 тис. грн. Його ж дружина Олена, яка також працювала у Генпрокуратурі, користується авто марки Lexus ціною у 420 тис. грн.

На банківських рахунках Сухачові зберігають 39 тис. доларів та близько 300 тис. грн.

Нагадаємо, що після звільнення Ірини Венедіктової з посади директора ДБР, конкурс на цю посаду не провели, тому відомством керують заступники директора.