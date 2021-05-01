Держдеп США розповів подробиці візиту Ентоні Блінкена до України
Державний секретар США, ймовірно, зачепить тему поставки американської зброї
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, який запланований на наступний тиждень, підніме тему поставки Україні американського озброєння. Про це заявив його помічник в справах Європи та Євразії Філіп Рікер, якого цитує «Інтерфакс-Україна» в суботу, 1 травня.
«Наскільки я знаю, Конгрес виділив 408 млн доларів на 2021 фінансовий рік для надання допомоги Україні в сфері безпеки… Я впевнений, що ця тема буде порушена (тема поставок озброєння, – ред)», – розповів він.
Раніше в п’ятницю, 30 квітня, радник Джозефа Байдена з питань нацбезпеки Джейк Саліван заявляв, що адміністрація США готова в майбутньому поставляти Україні деякі види зброї в рамках вже діючих домовленостей.
Держсекретар США Ентоні Блінкен має відвідати Київ 5-6 травня. Мета візиту – підтримка суверенітету та територіальної цілісності Україні та тлі російської агресії. Він має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.