Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ із візитом 5-6 травня

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, який запланований на наступний тиждень, підніме тему поставки Україні американського озброєння. Про це заявив його помічник в справах Європи та Євразії Філіп Рікер, якого цитує «Інтерфакс-Україна» в суботу, 1 травня.

«Наскільки я знаю, Конгрес виділив 408 млн доларів на 2021 фінансовий рік для надання допомоги Україні в сфері безпеки… Я впевнений, що ця тема буде порушена (тема поставок озброєння, – ред)», – розповів він.

Раніше в п’ятницю, 30 квітня, радник Джозефа Байдена з питань нацбезпеки Джейк Саліван заявляв, що адміністрація США готова в майбутньому поставляти Україні деякі види зброї в рамках вже діючих домовленостей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен має відвідати Київ 5-6 травня. Мета візиту – підтримка суверенітету та територіальної цілісності Україні та тлі російської агресії. Він має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.