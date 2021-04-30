Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати спостерігають відведення лише деяких російських сил від українського кордону, перекинутих туди впродовж останнього місяця. Про це він заявив у інтерв’ю в програмі «60 хвилин» на каналі CBS News.

«На кордоні з Україною зосереджено більше (російських, – ред.) сил, ніж коли-небудь після 2014 року, коли Росія насправді вторглася (в Україну, – ред.)», – зауважив у інтерв’ю держсекретар США.

Відповідаючи на запитання ведучої, якими є наміри Путіна, Блінкен зауважив, що чітко про це сказати не можна.

«Існує багато речей, які Путін міг зробити або вирішив не робити», – зауважив глава Держдепартаменту США.

За його словами США спостерігають, що «за останні кілька днів, очевидно, (Кремлем – ред.) було прийняте рішення відвести деякі сили, і ми бачимо, що деякі з них фактично почали виводитися».

Крім того, Блінкен підтвердив, що збирається відвідати з візитом Україну наступного тижня.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення.

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.

НАТО, міністри закордонних справ «Великої сімки» вимагають Росію припинити дії біля кордонів з Україною. Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 16 квітня закликали Росію відвести війська від українського кордону.

22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах та почнуть повертатися на місце постійної дислокації вже з п’ятниці, 23 квітня.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.