Держдеп США визначився з кандидатурою на посаду тимчасового повіреного у справах України

Тейлор працював послом у Києві в 2006-2009 роках

Державний департамент США запропонував Вільяму Тейлору, який працював послом у Києві в 2006-2009 роках, поїхати в Україну тимчасовим повіреним. Про це з посиланням на власні джерела у Вашингтоні повідомляє «Дзеркало тижня».

«Тимчасовий повірений, судячи з усього, керувати посольством щонайменше рік, а то й до самих президентських виборів у США», - зазначає видання.

Постійного ж посла США (серед перших розглядалася кандидатура президентського адвоката Рудольфа Джуліані) призначено, вочевидь, не буде, бо «здійснити це за нинішніх умов практично неможливо, оскільки політичний призначенець Трампа навряд чи пройде затвердження Конгресом».

Окрім того, видання зауважує, що віднедавна (після справи Пола Манaфорта) в американському дипломатичному середовищі місце голови диппредставництва в Києві вважається, «м'яко кажучи, малопривабливим, якщо не токсичним».