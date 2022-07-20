США включили Росію в список країн, які проводять «політику чи практику» торгівлі людьми, примусової праці або тих, чиї сили безпеки або збройні групи, що підтримуються урядом, вербують або використовують дітей як солдатів. Про це повідомляє «Голос Америки».

Держдепартамент включив ці списки до своєї щорічної доповіді про торгівлю людьми, в якій вперше відповідно до мандату Конгресу від 2019 року з'явився розділ «Торгівля людьми, яка спонсорується державою».

Росія часто фігурує у доповіді у зв'язку з її вторгненням в Україну і тим, що в документі названо «фактором ризику» через те, що мільйони українських біженців, які виїхали в Росію добровільно або примусово, ризикують стати жертвами торгівлі людьми.

Крім Росії, у новому розділі перераховані Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та ще п'ять країн, у яких «документально підтверджена «політика або схема торгівлі людьми», примусової праці та сексуального рабства у контрольованих державою секторах, або використання чи вербування дітей-солдатів.

Доповідь також містить окремий перелік з 12 країн, які використовують або вербують дітей-солдатів. До нього увійшли Росія та низка інших держав із вищезазначеного списку.