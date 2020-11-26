Адміністрація морського порту інформацію про затоплення судна та розлив нафтопродуктів заперечила

У Чорному морі поблизу Чорноморська стався вилив нафти із судна «Аметист». Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

У відомстві зазначили, що Адміністрація морських портів (АМПУ) знала про цей інцидент і не повідомила її про нього.

Раніше видання «Думська» повідомило про те, що на причалі в селищі Олександрівка на Одещині тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби (МПСС) «Аметист». Буксир почав йти під воду приблизно о 16:00 25 листопада.

Судно, побудоване у 1977 році, так і не було введено в експлуатацію. При цьому на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. З суден, що стоять біля причалів, невідомі знімали водонепроникні двері і перегородки.

Як зазначив співрозмовник видання, під час відкачки води з трюмів навколо потопаючого буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Адміністрація морського порту інформацію про затоплення судна та розлив нафтопродуктів заперечила.

«Інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир «Аметист», який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності», – повідомили у АМПУ.

Разом з тим у Держекоінспекції повідомили, що після появи інформації про забруднення направили запити до ДП «АМПУ», Чорноморської Філії ДП «АМПУ», Капітану морського порту Чорноморськ та Державної прикордонної служби. АМПУ повідомило, що ніяких порушень не виявлено. Після цього у взаємодії з прикордонниками працівники Держекоінспекції підійшли до причалу з моря.

Зазначається, що інспектори відібрали проби води у забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки у ДЕІ назвуть збитки та з’ясують, хто є власником судна.

За фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів та недбалого ставлення до посадових обов’язків працівників Чорноморської філії ДП «АМПУ» ДЕІ скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Одеської обласної прокуратури та ТУ ДБР в Миколаєві.