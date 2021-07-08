Управління Держпродспоживслужби у Харківській області оштрафувало компанію «Нова пошта» на 326 млн грн за порушення у двох відділеннях. У свою чергу «Нова пошта» повідомила про те, що йдеться про одне відділення. Компанія вже подала на Держпродспоживслужбу до суду і звинуватила її в проведенні перевірок з порушеннями, а також у тому, що сума штрафу вираховувалася від обороту всієї компанії, а не відділеня, у якому виявили порушення.

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало на Нову пошту штрафи і стягнення на загальну суму в 325,85 млн грн. Рішення про накладення штрафу в Держпродспоживслужбі ухвалили після перевірки двох відділень компанії в Харкові і Харківській області. Причиною перевірок стали скарги громадян щодо неякісного обслуговування та порушення їхніх прав.

«В ході перевірок суб'єктом господарювання не надано документів, пояснення, необхідні для повного і всебічного розгляду звернень громадян та проведення позапланових перевірок, у зв'язку з чим перевірити факти, викладені у зверненнях, було неможливо», – зазначили у Держпродспоживслужбі й додали, що таким чином компанія створила перешкоди для її співробітників.

Своєю чергою «Нова пошта» подала в суд на відомство через занадто велику суму штрафу. У компанії заявили, що розцінюють дії контролюючого органу як «маніпуляцію державою своїх повноважень». Також компанія вже направила офіційну скаргу в Держпродспоживслужбу на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу і звернулася до омбудсмена і міжнародних правозахисних організацій.

У компанії розповіли, що перевірці Держпродспоживслужби, яка пройшла у березні, передувала скарга про пошкодження посилки на суму 500 гривень і додали, що перевірка пройшла з порушенням законодавства.

«Зокрема, згідно із законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, його відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість вони були вручені керівнику відділення, який не є уповноваженою особою», – додали в компанії.

Також в «Новій пошті» додали, що представник Держпродспоживслужби не розписався у спеціальному журналі під час проведення перевірки, хоча зобов'язаний був це зробити. Також в компанії заявили, що з порушеннями було складено акт про штраф, оскільки там не було зазначено дату перевірки та в чому саме компанія перешкоджала співробітникам цього органу.

У «Новій пошті» вважають неправомірним той факт, що сума штрафу розраховувалася від обороту всієї компанії, а не одного відділення, в якому здійснювалася перевірка. У компанії додали, що Держпродспоживслужба запросила максимальний розмір штрафу.