Під час перевірки «Нової пошти» були допущені процедурні порушення

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів вирішила скасувати попередні постанови про стягнення з перевізника «Нова пошта», накладені її управлінням у Харківській області. Про це служба повідомила у четвер, 15 липня, на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві пояснили, що створили робочу групу для з’ясування обставин, за яких були накладені штрафи. Ця група нібито встановила, що управління Держпродспоживслужби в Харківській області дійсно зафіксувало перешкоджання діяльності службових осіб під час перевірок.

«При цьому, самі перевірки (в Харкові та Чугуєві) були проведені з процесуальними порушеннями. За результатами опрацювання матеріалів, робоча група встановила факти процедурних порушень та дійшла висновку про наявність підстав для скасування винесених ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області постанов про накладення стягнень. З урахуванням висновків робочої групи керівництвом Держпродспоживслужби прийнято рішення про скасування цих постанов», – йдеться в повідомленні.

Водночас Держпродспоживслужба нагадала, що її обласне управління все ще повинно «вжити заходів реагування щодо відновлення прав споживачів».

«Споживачі скаржилися на порушення своїх прав. Зокрема, акваріум, який доставляла «Нова пошта», прийшов до споживача розбитий, а компанія відмовилася компенсувати вартість товару, зазначену у поштовій декларації. Інший громадянин поскаржився на те, що його обрахували», – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, «Нова пошта» повідомила, що планує оскаржувати в суді два штрафи на 151 млн і 174 млн грн, накладені службовцями Держпродспоживслужби в Харківській області. Штрафи стали результатами скарг за зверненнями клієнтів двох відділень перевізника в Харкові та Чугуєві.

Своєю чергою, голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька пообіцяла скасувати штраф, накладений на «Нову пошту».