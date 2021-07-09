Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька пообіцяла скасувати штраф у розмірі майже 326 млн грн, накладений на «Нову пошту» пошкодження посилки на суму 500 грн. Про це вона повідомила у Facebook.

«Вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами. Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули. Тепер по результату. Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення», – написала Магалецька.

Також Магалецька повідомила, що сьогодні зустрінеться із представниками «Нової пошти» та бізнес-спільноти. За її словами, необхідно терміново міняти законодавство, бо такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях.

Вона пообіцяла також розібратися з представниками Головного управління Держпродспоживслужби, які виписали такий великий штраф за такі дрібні порушення.

«В ДПСС ніхто не буде «рвати» бізнес, поки я очолюю цю структуру», – сказала Магалецька.

Своєю чергою, у Мінекономіки засудили максимальний штраф «Нової поштою» та пообіцяли провести службову перевірку.

«Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб'єктивним, і вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена і проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню», – повідомляється на сайті відомства.

У міністерстві зазначили, що застосування до компанії максимальних санкцій порушує вимоги закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності – принцип пропорційності порушення і покарання.

У відомстві додали, що для усунення фактора суб'єктивної складової при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення Мінекономіки розробило законопроект, який встановить фіксовану суму таких штрафів.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо про те, що харківське облуправління Держпродспоживслужби оштрафувало «Нову пошту» на 10% від обсягу виторгу за лютий (151 млн грн) і 10% від обсягу виторгу за березень (174 млн грн). Загальна сума штрафних санкцій склала 325851634 грн. 80 коп.

Причиною для цього стала скарга клієнта, якому розбили акваріум під час доставлення, та скарга іншого клієнта, якого нібито обрахували в одному з відділень.