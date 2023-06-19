Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає на прес-конференції в Пекіні 19 червня 2023 року після зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном

Президент Китаю Сі Цзіньпін і державний секретар США Ентоні Блінкен зустрілися в Пекіні, де обговорили Україну, Тайвань, КНДР, бізнес і двосторонні відносини. Про підсумки візиту Блінкен розповів на прес-конференції в понеділок, 19 червня, пише «Бабель».

Однією з тем була Україна. Посил з американської сторони був таким, що всі дії Китаю повинні бути спрямовані на справедливий мир. Сполучені Штати також сподіваються, що Китай займатиме «продуктивну позицію» щодо зернової угоди, підтримуючи її.

Держсекретар США зазначив, що зараз Вашингтон не має підтвердження масового постачання зброї в росію з Китаю, але нагадав про жорстку реакцію, якщо таке станеться. Сполучені Штати найбільш занепокоєні приватними китайськими компаніями, які можуть допомагати російським окупантам.

Щодо Тайваню, то Вашингтон продовжить попередню політику: не визнаватиме незалежність острова, але допомагатиме йому захищатися. Однак Блінкен наголосив на провокаціях з боку Китаю, попереджаючи про загрозу ескалації.

Також США продовжують наполягати, що саме Китай може вплинути на Північну Корею, щоб Пхеньян припинив тестувати озброєння та провокувати країни, а натомість перейшов до переговорів.

Ентоні Блінкен – найвисокопоставленіший американський чиновник, який приїхав до Китаю з візитом після вступу на посаду президента Джо Байдена. Востаннє державний секретар США відвідував цю країну ще у 2018 році, тоді цю посаду обіймав Майк Помпео.

Візит Блінкена в Китай розпочався в неділю, 18 червня. Він мав відбутися ще в лютому, але тоді його відклали через китайську шпигунську кулю, що залетіла на територію США.