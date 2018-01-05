Держсекретар США назвав Україну вирішальною у відносинах із Росією

Htrc Тіллерсон: Україна є наріжним каменем у відносинах США і Росії

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що в розмовах із керівниками Росії Вашингтон дає знати, що вирішальним для поліпшення відносин між їхніми країнами є питання України. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNN у п'ятницю, 5 січня.

«Ми повинні бути дуже відкритими, прямими і відвертими один з одним в тому, що ми обидва - я думаю, що міністр закордонних справ Лавров так само налаштований на це, щоб поліпшити ці відносини, як і я, це складні проблеми, і ми ясно дали зрозуміти, що наріжним каменем насправді є Україна», - повідомив держсекретар США і наголосив, що потрібно домогтися прогресу в Україні.

При цьому держсекретар також заявив, що США намагаються й далі зоосереджуються на таких важливих для Вашингтону і Москви питаннях, як становище в Сирії, в Україні, у Східній Європі тощо.

Раніше у своїй статті для The New York Times Рекс Тіллерсон зазначив, що у США немає ілюзій щодо сьогоднішнього режиму в Росії. «Ми не маємо ілюзій стосовно режиму в Росії, з яким маємо справу. У США зараз погані відносини з відродженою Росією, яка за останнє десятиліття вторглася в сусідні Грузію і Україну і підірвала суверенітет західних країн, втручаючись у вибори в США та інших країнах», - написав держсекретар США.

Як відомо в США неодноразово заявляли, що санкції щодо РФ не будуть зняті до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Нещодавно президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції щодо Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).