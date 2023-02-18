Втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тис. військових. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого.

«Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено [Блінкен не уточнив, чи йдеться в цій оцінці про безповоротно поранених] 200 тис. росіян», – розповів американський чиновник.

Окрім цього, Блінкен акцентував увагу на тому, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, тому що не хочуть воювати. За 2022 рік тисячі компаній заморозили свій бізнес у РФ, оскільки «побоювалися шкоди репутації».

Напередодні міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив на Мюнхенській конференції, що Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну понад 180 тисяч військових убитими і пораненими, а також дві третини танків. Він додав, що попри величезні втрати в Україні, російська армія не демонструє ознак відмови від своєї тактики «м'ясорубки».

Раніше про 200 тисяч убитих і поранених російських солдатів на війні в Україні писало видання The New York Times із посиланням на високопоставлених американських та інших західних посадовців.