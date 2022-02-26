Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України спростувала інформацію про відстежування українців за геолокацією у телефоні, яку активно поширювали у всіх месенджерах та соцмережах впродовж дня. Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі, йдеться у повідомленні Служби на Telegram-каналі.

«Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки? Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. У чатах часто «лякають», що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі», – повідомляє Держспецзв’язок.

Але офіційні державні органи закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами геолокації.

«Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще – в телефонній розмові», – вказано у повідомленні.