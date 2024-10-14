Чоловіка затримали після одержання частини хабара

На Буковині правоохоронці викрили державного виконавця на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Посадовець систематично брав хабарі від боржників за закриття виконавчих проваджень. Поліцейські задокументували один з фактів вимагання – виконавець вимагав в буковинки 38 тис. грн. Чоловіка затримали після одержання частини хабара.

Під час розслідування поліцейські Буковини встановили, що 49-річний державний виконавець організував незаконну схему збагачення. Він систематично вимагав від людей гроші за закриття різних кримінальних проваджень. У буковинців, які зверталися до нього по допомогу, він просив заплатити різні суми за те, що він повпливає на своїх колег – теж державних виконавців.

Поліцейські спільно з працівниками обласного управління стратегічних розслідувань та СБУ встановили, що у жовтні 2024 року до зловмисника звернулася буковинка. Жінка просила, що виконавець допоміг з виконавчим провадженням, яке зареєстроване на її знайомого. Виконавець погодився допомогти, але за 38 тис. грн. За ці гроші він пообіцяв на певний термін закрити виконавчі провадження та зняти з реєстру боржника.

«У жовтні цього року правоохоронці задокументували один із фактів протиправної діяльності посадовця. Після отримання хабаря правоохоронці затримали виконавця», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 14 жовтня.

За місцем роботи і в автомобілі вимагача, правоохоронці провели обшуки. Під час них виявили та вилучили: гроші, мобільні телефони, банківські картки, флешки та документи, зокрема закриті виконавчі провадження. Наразі слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.