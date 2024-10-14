Держвиконавець з Буковини вимагав гроші з боржників за закриття виконавчих проваджень
Посадовець вимагав в буковинки 38 тис. грн
На Буковині правоохоронці викрили державного виконавця на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Посадовець систематично брав хабарі від боржників за закриття виконавчих проваджень. Поліцейські задокументували один з фактів вимагання – виконавець вимагав в буковинки 38 тис. грн. Чоловіка затримали після одержання частини хабара.
Під час розслідування поліцейські Буковини встановили, що 49-річний державний виконавець організував незаконну схему збагачення. Він систематично вимагав від людей гроші за закриття різних кримінальних проваджень. У буковинців, які зверталися до нього по допомогу, він просив заплатити різні суми за те, що він повпливає на своїх колег – теж державних виконавців.
Поліцейські спільно з працівниками обласного управління стратегічних розслідувань та СБУ встановили, що у жовтні 2024 року до зловмисника звернулася буковинка. Жінка просила, що виконавець допоміг з виконавчим провадженням, яке зареєстроване на її знайомого. Виконавець погодився допомогти, але за 38 тис. грн. За ці гроші він пообіцяв на певний термін закрити виконавчі провадження та зняти з реєстру боржника.
«У жовтні цього року правоохоронці задокументували один із фактів протиправної діяльності посадовця. Після отримання хабаря правоохоронці затримали виконавця», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 14 жовтня.
За місцем роботи і в автомобілі вимагача, правоохоронці провели обшуки. Під час них виявили та вилучили: гроші, мобільні телефони, банківські картки, флешки та документи, зокрема закриті виконавчі провадження. Наразі слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).
Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.