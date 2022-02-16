Щонайменше 10 рибалок загинули і 11 зникли безвісти у вівторок, 15 лютого, в результаті аварії іспанського риболовецького судна в морі за 463 км на схід від канадського острова Ньюфаундленд, повідомила агенція AFP з посиланням на місцевих чиновників.

Складні погодні умови – бурхливе море, сильний вітер і погіршення видимості – ускладнювали пошук вцілілих і знизили шанси знайти більше членів екіпажу живими.

Для пошуку зниклих канадські рятувальники задіяли гелікоптер, військовий літак, корабель берегової охорони та кілька човнів.

Міністерство транспорту Іспанії повідомило, що членами екіпажу були 16 громадян Іспанії, п'ятеро перуанців і троє громадян Гани. Загалом рятувальники знайшли і визволили з води трьох членів екіпажу, які від низької температури перебували в стані гіпотермічного шоку.

Що стало причиною аварії судна – невідомо, однак повідомляється, що перед аварією він подавав сигнали про лихо.