На Авдіївському коксохімічному заводі у Донецькій області під час демонтажу залізобетонної конструкції через обвал плити зірвалися з висоти та загинули двоє робітників. Чоловіки впали з висоти 37 метрів, повідомила у вівторок, 15 лютого, Донецька обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався 14 лютого близько 15:00.

«У цеху №2 під час демонтажу залізобетонної конструкції стався обвал плити. Разом із нею з висоти 37 метрів зірвалися 39 та 42-річні працівники підрядної організації ТОВ “Метпромгруп”. Слюсар-ремонтник та монтажник від отриманих травм загинули на місці», – йдеться у повідомленні..

Тіла загиблих рятувальники вже дістали з-під уламків. Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження, в рамках якого встановлюватимуть всі обставини події.

Авдіївський коксохім входить до холдингу «Метінвест», більшою часткою якого володіє Рінат Ахметов, а меншою – Вадим Новинський.