Нещасний випадок трапився на аеродромі «Цунів», де діє школа авіації і парашутних стрибків

Під час стрибка з парашутом на аеродромі «Цунів» біля Городка сильно травмувався 25-річний львів’янин Олексій Яремчук. Він перебуває у важкому в реанімації на апараті ШВЛ.

Нещасний випадок трапився у першій половині дня неділі, 13 лютого. Мама чоловіка Магдалина Яремчук розповіла ZAXID.NET, що дізналась про те, що її син вирішив стрибнути з парашута після дзвінка фельдшера «швидкої».

«Зранку чоловік подзвонив до сина, але він кілька разів не брав слухавку. За деякий час слухавку підняла фельдшер і сказала, що сина везуть у госпіталь на Миколайчука [у Львові]», – розповіла Магдалина Яремчук.

25-річний Олексій Яремчук стрибав з парашутом вперше. Він прийшов сам, без друзів. Відомо, що хлопець стрибнув з висоти 800 метрів без інструктора. Під час приземлення впав на ліву сторону і сильно травмувався. Причина нещасного випадку наразі невідома.

У Львівському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ZAXID.NET уточнили, що виклик про нещасний випадок отримали о 12:50. Медики стабілізували стан хлопця на місці і госпіталізували його Львівську міську лікарню швидко допомоги на вул. Миколайчука. У нього діагностувати черепно-мозкову травму з набряком.

За словами Магдалини Яремчук, її син досі не опритомнів і другу добу перебуває на апараті ШВЛ у реанімації. Його стан наразі важкий.

Начальник аеродрому «Цунів» Сергій Семенович сказав ZAXID.NET, що ще не має чіткої інформації щодо випадку, який трапився два дні тому. Він пообіцяв повідомити деталі нещасного випадку редакції пізніше.

Аеродром «Цунів» розташований біля села Заверешиця неподалік Городка. Аеродром використовує Львівське авіаційно-спортивне товариство сприяння обороні України. На базі аеродрому діє школа авіації, також тут пропонують стрибки з парашутом.