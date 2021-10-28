Медики надали допомогу 28-річній Марії Процлюк на місці події

Українська парашутистка Марія Процлюк вижила після падіння з висоти 1700 метрів. Інцидент стався в Олюденізі (Туреччина). У цьому курортному селищі проводився фестиваль з парашутизму.

Як пише НВ, під час масового стрибка спортсменів Процлюк зіткнулася з колегою та почала стрімко падати з висоти 1700 метрів.

Дівчина впала в море і змогла вижити. Їй на місці надали необхідну допомогу. Пізніше українку доправили до лікарні. Парашутиста, з яким зіткнулася Марія, також госпіталізували.

Зазначимо, що цей інцидент стався ще 24 жовтня. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі «Обозревателю». Відомо, що постраждалій Марії Процлюк – 28 років.