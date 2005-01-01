Deutsche Welle вибачилися за слова про «громадянську війну в Україні»

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 12:02990

12 червня стало відомо, що німецьке видання Deutsche Welle вибачилося перед МЗС України відносно формулювання «громадянська війна» вжитого стосовно конфлікту на Донбасі.

«На звернення МЗС @dwnews вибачилось і скоригувало статтю щодо ситуації на Донбасі. Маленька, але важлива перемога», - повідомила у своєму Twitter спікер МЗС Мар’яна Беца

«Неприйнятно, що таке видання пише про «громадянську війну» в Україні. Це тривала агресія Росії проти України. Ми очікуємо уточнення і виправлення статті», - додала чиновниця.

Стаття про яку йде мова з'явилася 11 червня на англомовній версії ресурсу. В ній йдеться мова про зустріч МЗС країн «нормандської четвірки». Описуючи збройний конфлікт на Донбасі між Україною та окупаційними російськими військами, автор називає протистояння «громадянською війною».

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