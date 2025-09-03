Це вже не перший випадок співфінансування інфраструктури для LEV Development

Комфортний життєвий простір – це не менш важлива цінність для суспільства, ніж освіта, медицина чи безпека. Саме тому сучасні міста розвиваються в напрямку створення затишних мікрорайонів з усім необхідним для життя, і Львів не є винятком.

Попри війну в місті з'являється все більше нових проєктів житлових кварталів, які пропонують інноваційні рішення не лише в будівництві, а й в облаштуванні території поблизу комплексів.

У компанії дотримуються принципу будівництва якісного простору / Фото LEV Development

Одним із вдалих прикладів співпраці девелопера з міською владою є реновація інфраструктури на вулиці Орлика, де компанія LEV Development зводить ЖК Silent Park та ЖК Soul Park. Проєкт вартістю понад 10 мільйонів гривень включає 3000 м² нової асфальтованої дороги та 2000 м² сучасних хідників. І це вже не перший випадок співфінансування інфраструктури для LEV Development.

«Це не просто інвестиція у квадратні метри – це інвестиція в майбутнє громади. Ми переконані, що простір, у якому живуть люди, напряму впливає на якість їхнього життя. І якщо ми хочемо мати сильну країну, ми маємо створювати такі комплекси», – зазначають співзасновники LEV Development Василь Левицький та Олександр Островський.

У межах цієї філософії – відкриті території без парканів / Фото LEV Development

У компанії дотримуються принципу будівництва не просто квадратних метрів, а якісного простору – зручного для мешканців та їхніх гостей, доступного для будь-яких категорій людей, відкритого для кожного.

У межах цієї філософії – не тільки нова інфраструктура, а й відкриті території без парканів. Це шлях до довіри, до побудови нової культури добросусідства. Замість огорож та ізоляції – доступність і співжиття. А за безпеку, яка є так само базовою цінністю, подбають системи відеоспостереження та охорони.

Зручні мікрорайони потрібні всім / Фото LEV Development

У LEV Development переконані, що такий формат публічно-приватного партнерства є прикладом ефективної взаємодії міста та бізнесу, і сподіваються на подальшу надійну співпрацю. Адже нові зручні мікрорайони з вдалою інфраструктурою є вигідними та потрібними всім: девелоперам, міській владі та самим мешканцям. Це розвиток міста в бік комфорту, підвищення інвестиційної привабливості та економічного зростання.