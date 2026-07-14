Заяву про позбавлення МОК європейського фінансування надіслали до Єврокомісії

Представники девʼятьох країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії з пропозицією позбавити Міжнародний олімпійський комітет європейського фінансування. Це відбулося на тлі анонсу МОК про зняття обмежень на доступ до змагань російських та білоруських спортсменів, повідомили у пресслужбі міністерства культури Естонії 14 липня.

Естонія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Данія, Швеція, Нідерланди та Румунія написали заяву до Єврокомісії, в якій висловили стурбованість рішенням МОК допускати спортсменів, тренерів, суддів та посадових осіб до участі в міжнародних змаганнях до закінчення російсько-української війни.

«Ці заяви відображають реальність того, що українські спортсмени не можуть тренуватися та готуватися за рівних умов. Багато хто з них був переміщений, безпосередньо постраждав від руйнувань, спричинених війною, або ж вирішив захищати свою країну та співгромадян. У цьому контексті будь-які твердження про те, що спорт можна відокремити від політики, звучать порожньо, враховуючи, що тисячі невинних українців втратили життя, а спорт продовжує використовуватися російським та білоруським режимами», – йдеться у тексті заяви.

На тлі рішень МОК щодо росіян країни запропонували Єврокомісії розглянути кроки щодо позбавлення Міжнародного олімпійського комітету фінансової підтримки ЄС. Зокрема, йдеться про фінансування в межах програми Erasmus+ та інших відповідних програм ЄС.

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Крім того, країни закликали припинити фінансування тим спортивним організаціям, які підтримали ідею МОК допустити росіян та білорусів до спортивних заходів. Зокрема, у заяві згадали Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання. Також рішення щодо росіян підтримала Міжнародна федерація настільного тенісу.

Крім того, країни пропонують переглянути участь цих організацій у майбутніх обговореннях та заходах, пов’язаних із розвитком спорту в Євросоюзі.

Нагадаємо, 7 липня МОК повідомив про тимчасове відновлення в правах Олімпійського комітету Росії. Рішення скасовує рекомендації від 28 березня 2023 року щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі при забороні на участь у командних видах програми. В якому статусі (нейтральному чи повноправному) російські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх, МОК визначиться згодом.

Своє рішення МОК аргументував тим, що Олімпійський комітет Росії більше не включає до свого складу регіональні спортивні організації, які перебувають під юрисдикцією Національного олімпійського комітету України. У МОК заявили, що нібито отримали підтвердження від російської сторони, що вона не веде та не буде вести діяльність на цих територіях.