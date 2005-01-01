ДФС уклала із польськими фірмами контракти на реконструкцію двох пунктів пропуску за €16,5 млн

Поляки здійснюватимуть реконструкцію пунктів пропуску «Рава-Руська» та «Шегині»

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 11:187780

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ДФС уклала із польськими фірмами контракти на реконструкцію двох пунктів пропуску за €16,5 млн
фото Михайла Хміля
У ДФС України підписали контракти із двома польськими фірмами на реконструкцію пунктів пропуску Рава-Руська та Шегині

Керівництво Державної фіскальної служби України підписало контракти із двома польськими фірмами, які виграли тендер на здійснення робіт із реконструкції міжнародних пунктів пропуску «Рава-Руська» та «Шегині». Підписання контрактів відбулося у п’ятницю, 23 березня.

«Підписання угод відбулося між керівництвом ДФС та двома польськими фірмами, які виграли тендер на здійснення робіт із реконструкції пунктів пропуску «Рава-Руська» за близько 1,5 млн. євро та «Шегині» за близько 15 млн. євро. На наступному тижні очікуємо підписання угоди по пункту пропуску «Краківець», вартість угоди – 6,9 млн. євро», – повідомив член групи з міжпарламентських зав’язків із Польщею, народний депутат Михайло Хміль. Однак він не уточнив, із якими саме фірмами підписані контракти.

Контракти скерують на погодження у Міністерство фінансів Польщі

За його словами, контракти укладені в рамках виконання міжнародного договору між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги. За умови оперативного погодження контрактів Міністерством фінансів Польщі будівельні роботи можуть розпочатись влітку. Вони мають бути реалізовані до 2020 року.

«Реконструкція згаданих пунктів пропуску дасть можливість чітко розмежувати смуги для вантажного, пасажирського та легкового транспорту, а також частково автоматизувати роботу митників, зокрема через автоматичне зчитування номерних знаків з транспортних засобів. У результаті матимемо скорочення часу митного огляду, а відповідно і зменшення черг на українсько-польському кордоні», – зазначив Михайло Хміль.

Він нагадав, що загальна сума польського кредиту становить 100 млн євро: 25 млн на оптимізацію трьох пунктів пропуску ДФС, 7 млн для Державної прикордонної служби та 68 млн – на ремонт прикордонних автомобільних доріг для «Укравтодору».

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